Granfondo Mtb delle Torri 2026: Monteodorisio ospita la seconda edizione

MONTEODORISIO – Corre veloce il conto alla rovescia per la seconda edizione della Granfondo Mtb delle Torri, che domenica 19 luglio porterà a Monteodorisio centinaia di appassionati di mountain bike. La manifestazione, organizzata dalla Vastese Inn Bike in collaborazione con l’amministrazione comunale, debutta quest’anno nel circuito Abruzzo Mtb Cup, ampliando la visibilità di un evento che punta a valorizzare le suggestive Colline dei Trabocchi.

La partenza è fissata alle 9:30 in via Madonna delle Grazie. Gli atleti delle categorie agonistiche e amatoriali affronteranno un percorso di 35 chilometri con 1.000 metri di dislivello, un tracciato tecnico e panoramico che unisce sport, natura e tradizione. Novità di questa edizione è l’apertura della gara anche a esordienti e allievi, che potranno vivere la loro competizione su un tratto ridotto: circa 10 chilometri e 300 metri di dislivello, con arrivo al primo passaggio sotto il traguardo.

Grande attenzione anche alla promozione del territorio. Lungo il percorso saranno allestiti cinque punti di ristoro, due dei quali dedicati alla degustazione dei vini delle cantine locali, trasformando la Granfondo in un’esperienza che unisce agonismo ed enogastronomia. Il pasta party sarà curato dallo chef Enzo Piccirilli, con piatti tipici di Monteodorisio pensati per accogliere e deliziare i partecipanti.

La quota di iscrizione è di 25 euro e comprende pacco gara, pasta party e servizio di cronometraggio. Le iscrizioni chiudono giovedì 16 luglio e il pagamento va effettuato tramite bonifico intestato a Ass. Sport. Vastese Racing Bike (IBAN: IT44F0538777910000002395685), inviando la ricevuta a nicolajasci@jasciemarchesani.it.

Sono previste premiazioni per i primi tre assoluti, i primi cinque di ogni categoria e le prime tre società più numerose. Con queste premesse, la Granfondo Mtb delle Torri si conferma una delle novità più interessanti dell’estate sportiva abruzzese: un’occasione per pedalare, scoprire il territorio e vivere una giornata di sport autentico all’interno dell’Abruzzo Mtb Cup.