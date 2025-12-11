Eventi in Abruzzo nel weekend dal 12 al 14 dicembre 2025

REGIONE – In Abruzzo l’atmosfera natalizia avvolge borghi e città con una ricca proposta di eventi. Questo fine settimana, tra le iniziative più suggestive spicca il Villaggio di Natale a Cepagatti, con luci, decorazioni e attività per grandi e piccoli. All’Aquila i tradizionali mercatini trasformano il centro storico in un luogo incantato, all’insegna della magia e delle tradizioni. Non mancano i mercatini di Campo di Giove e Roccaraso, facilmente raggiungibili grazie alla storica Transiberiana, che offre un viaggio unico tra paesaggi innevati e atmosfere d’altri tempi. Vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Escursioni

Tra le esperienze outdoor più suggestive in Abruzzo spiccano le ciaspolate e le escursioni in canoa sul fiume Tirino, attività che permettono di vivere la natura in modo autentico e coinvolgente. Le ciaspolate conducono i partecipanti attraverso paesaggi innevati e silenziosi, tra boschi e altipiani che regalano scorci mozzafiato e un contatto diretto con l’ambiente montano. Le uscite in canoa sul Tirino, invece, offrono un’avventura unica lungo uno dei fiumi più limpidi d’Europa, dove acque cristalline e vegetazione rigogliosa accompagnano un percorso immersivo e rilassanteTutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Teatro

Sabato, all’Auditorium Flaiano di Pescara, andrà in scena La figlia di Iorio di Gabriele D’Annunzio, uno dei capolavori più rappresentativi della tradizione letteraria abruzzese. Domenica, invece, il sipario si aprirà su due eventi di grande richiamo: a Francavilla al Mare, presso l’Auditorium Sirena, sarà protagonista Paolo Rossi con lo spettacolo Stand Up Comedy, mentre al Teatro Circus di Pescara i più piccoli potranno vivere la magia di Il Gatto con gli Stivali e la Magia del Natale, un racconto che unisce fiaba e atmosfera festiva.

Concerti

Il weekend si apre venerdì con un appuntamento di grande prestigio al Teatro Marrucino di Chieti, dove andrà in scena il celebre Rigoletto. La stessa sera, al Teatro Massimo di Pescara, il pubblico potrà assistere al concerto della violoncellista Anastasia Kobekina e del pianista Jean Selim Abdelmoula, protagonisti di un raffinato programma cameristico. Sabato la musica torna protagonista con Sergio Caputo sul palco del Teatro Massimo di Pescara, mentre a Tortoreto il Centro Congressi Salinello ospiterà l’Ensemble d’archi dell’ISA. A chiudere la giornata sarà Vasto, con il concerto di Angelo Valori & Medit Voices che porteranno in scena A Merry Funk Christmas al Teatro Madonna dell’Asilo.

Mostre e arte

L’Imago Museum di Pescara ospita uno dei percorsi espositivi più affascinanti dell’anno: “Couple aux têtes pleines de nuages” di Salvador Dalì, un’immersione nel surrealismo che trasforma lo spazio museale in un sogno condiviso, dove l’immaginazione si fa protagonista. Mentre prosegue con successo a Chieti, da Art Abruzzo, la mostra “Riflessi Femminili” di Giovanni Iovacchini. Al Palazzo d’Avalos di Vasto ultimi giorni per l’omaggio a Tina Modotti, fotografa e attivista che ha segnato il Novecento con immagini di forte impatto sociale e umano.