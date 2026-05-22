Abruzzo, al via gli incentivi per assumere over 36: contributi fino a 10.000 euro

REGIONE – La Regione Abruzzo apre ufficialmente il pacchetto di avvisi dedicati agli incentivi all’assunzione, finanziati con le risorse del FSE Plus per un totale di 12,5 milioni di euro. Il primo bando, attivo da ieri, riguarda le assunzioni dei disoccupati over 36 e mette a disposizione di aziende e partite Iva contributi economici differenziati in base alla tipologia contrattuale.
Le domande possono essere presentate sullo sportello digitale della Regione Abruzzo fino al 30 novembre.
“Abbiamo costruito un avviso che offre alle imprese diverse possibilità, dalla nuova assunzione alla trasformazione dei contratti a tempo indeterminato”, spiega l’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca (nella foto).
Le risorse disponibili per questa misura ammontano a 6 milioni di euro e riguardano i disoccupati di lunga durata, nella fascia 35‑65 anni.
Contributi previsti: fino a 10.000 euro per le assunzioni stabili
La misura prevede incentivi modulati per età, genere e tipo di contratto:
Contratti a tempo indeterminato o trasformazioni
10.000 euro per:
donne 36‑45 anni
uomini 50‑65 anni
8.000 euro per:
uomini 36‑49 anni
Contratti a tempo determinato
5.000 euro per:
donne 36‑65 anni
uomini 50‑65 anni
4.000 euro per:
uomini 36‑49 anni
Priorità alle assunzioni di persone che hanno partecipato ai percorsi del Programma GOL o svolto tirocini extracurriculari, in linea con la strategia regionale di integrazione tra politiche attive e incentivi.
Focus su disoccupati di lunga durata e lavoratori maturi
“Abbiamo voluto riservare un’attenzione particolare ai disoccupati di lunga durata tra i 50 e i 65 anni”, sottolinea Magnacca.
L’assessore ricorda come gli ultimi dati confermino un Abruzzo dinamico sul mercato del lavoro, soprattutto rispetto al resto del Mezzogiorno, ma evidenzia la necessità di rafforzare la stabilità occupazionale.
Gli incentivi puntano infatti a favorire la trasformazione dei contratti e a ridurre la precarietà, migliorando la condizione economica di lavoratrici e lavoratori.
La misura è inoltre compatibile con gli incentivi nazionali, muovendosi nella stessa direzione delle politiche del governo.