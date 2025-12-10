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Ciaspolate in Abruzzo: dal 13 dicembre al 6 gennaio

Scopri il calendario delle ciaspolate in Abruzzo: natura, benessere e gusto tra Maiella, Campo Imperatore e Prati di Tivo

da Marina Denegri
scritto da Marina Denegri

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Dal 13 dicembre fino ai primi giorni di gennaio l’Abruzzo si trasforma in un palcoscenico naturale dove ogni weekend e ogni festività diventano l’occasione perfetta per indossare le ciaspole e lasciarsi guidare lungo sentieri che raccontano storie di montagne, eremi e panorami mozzafiato. La ciaspolata non è soltanto una passeggiata sulla neve, ma un’esperienza che unisce sport, natura e benessere: camminare con le ciaspole significa immergersi in paesaggi incontaminati, respirare aria pura e allenare corpo e mente senza bisogno di particolare esperienza tecnica. I benefici sono tanti e concreti: migliorano la resistenza cardiovascolare, tonificano gambe e glutei, riducono lo stress e regalano un senso di calma grazie al contatto diretto con la montagna. È anche un’attività conviviale, da vivere in gruppo, che trasforma ogni uscita in un momento di socialità e scoperta. In Abruzzo, tra la maestosità della Maiella, l’incanto di Campo Imperatore e i panorami di Prati di Tivo, ciaspolare significa anche riscoprire tradizioni e sapori locali, rendendo ogni appuntamento del programma un’esperienza completa e indimenticabile. Di seguito alcune proposte, “firnate” Il Bosso.

Sabato 13 dicembre

Ore 9:30 – Ciaspolata alle porte di Campo Imperatore – Benessere&Gusto

Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata

Ore 9:30 – L’Eremo di S. Onofrio sul Cammino di Celestino

Ore 14:30 – Ciaspolata al tramonto tra le capanne di pietra della Maiella con polentata

Domenica 14 dicembre

Ore 9:30 – Ciaspolata alle porte di Campo Imperatore – Benessere&Gusto

Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata

Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata

Ore 9:00 – Monte La Queglia tra natura, storia e sapori

Sabato 20 dicembre

Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata

Domenica 21 dicembre

Ore 9:30 – Ciaspolata alle porte di Campo Imperatore con polentata

Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata

Ore 9:00 – Ciaspolata alla magica Montagna Spaccata

Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata

Lunedì 22 dicembre

Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata

Martedì 23 dicembre

Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata

Venerdì 26 dicembre

Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata

Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata

Sabato 27 dicembre

Ore 9:30 – Ciaspolata alle porte di Campo Imperatore – Benessere&Gusto

Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata

Ore 9:00 – Ciaspolata alla magica Montagna Spaccata

Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata

Ore 14:30 – Ciaspolata al tramonto tra le capanne di pietra della Maiella con polentata

Domenica 28 dicembre

Ore 9:30 – Ciaspolata alle porte di Campo Imperatore – Benessere&Gusto

Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata

Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata

Lunedì 29 dicembre

Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata

Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata

Martedì 30 dicembre

Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata

Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata

Mercoledì 31 dicembre

Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata

Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata

GENNAIO

Sabato 1 gennaio

Ore 15:00 – Ciaspolata di Capodanno al tramonto con polentata – Maiella

Venerdì 2 gennaio

Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata

Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata

Sabato 3 gennaio

Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata

Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata

Ore 15:00 – Ciaspolata al tramonto tra le capanne di pietra della Maiella con polentata

Domenica 4 gennaio

Ore 9:30 – Ciaspolata alle porte di Campo Imperatore con polentata

Ore 9:00 – Ciaspolata alla magica Montagna Spaccata

Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata

Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata

Lunedì 5 gennaio

Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata

Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata

Martedì 6 gennaio

Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata

Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata