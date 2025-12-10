Ciaspolate in Abruzzo: dal 13 dicembre al 6 gennaio

Dal 13 dicembre fino ai primi giorni di gennaio l’Abruzzo si trasforma in un palcoscenico naturale dove ogni weekend e ogni festività diventano l’occasione perfetta per indossare le ciaspole e lasciarsi guidare lungo sentieri che raccontano storie di montagne, eremi e panorami mozzafiato. La ciaspolata non è soltanto una passeggiata sulla neve, ma un’esperienza che unisce sport, natura e benessere: camminare con le ciaspole significa immergersi in paesaggi incontaminati, respirare aria pura e allenare corpo e mente senza bisogno di particolare esperienza tecnica. I benefici sono tanti e concreti: migliorano la resistenza cardiovascolare, tonificano gambe e glutei, riducono lo stress e regalano un senso di calma grazie al contatto diretto con la montagna. È anche un’attività conviviale, da vivere in gruppo, che trasforma ogni uscita in un momento di socialità e scoperta. In Abruzzo, tra la maestosità della Maiella, l’incanto di Campo Imperatore e i panorami di Prati di Tivo, ciaspolare significa anche riscoprire tradizioni e sapori locali, rendendo ogni appuntamento del programma un’esperienza completa e indimenticabile. Di seguito alcune proposte, “firnate” Il Bosso.
Sabato 13 dicembre
Ore 9:30 – Ciaspolata alle porte di Campo Imperatore – Benessere&Gusto
Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata
Ore 9:30 – L’Eremo di S. Onofrio sul Cammino di Celestino
Ore 14:30 – Ciaspolata al tramonto tra le capanne di pietra della Maiella con polentata
Domenica 14 dicembre
Ore 9:30 – Ciaspolata alle porte di Campo Imperatore – Benessere&Gusto
Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata
Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata
Ore 9:00 – Monte La Queglia tra natura, storia e sapori
Sabato 20 dicembre
Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata
Domenica 21 dicembre
Ore 9:30 – Ciaspolata alle porte di Campo Imperatore con polentata
Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata
Ore 9:00 – Ciaspolata alla magica Montagna Spaccata
Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata
Lunedì 22 dicembre
Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata
Martedì 23 dicembre
Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata
Venerdì 26 dicembre
Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata
Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata
Sabato 27 dicembre
Ore 9:30 – Ciaspolata alle porte di Campo Imperatore – Benessere&Gusto
Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata
Ore 9:00 – Ciaspolata alla magica Montagna Spaccata
Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata
Ore 14:30 – Ciaspolata al tramonto tra le capanne di pietra della Maiella con polentata
Domenica 28 dicembre
Ore 9:30 – Ciaspolata alle porte di Campo Imperatore – Benessere&Gusto
Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata
Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata
Lunedì 29 dicembre
Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata
Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata
Martedì 30 dicembre
Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata
Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata
Mercoledì 31 dicembre
Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata
Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata
GENNAIO
Sabato 1 gennaio
Ore 15:00 – Ciaspolata di Capodanno al tramonto con polentata – Maiella
Venerdì 2 gennaio
Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata
Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata
Sabato 3 gennaio
Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata
Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata
Ore 15:00 – Ciaspolata al tramonto tra le capanne di pietra della Maiella con polentata
Domenica 4 gennaio
Ore 9:30 – Ciaspolata alle porte di Campo Imperatore con polentata
Ore 9:00 – Ciaspolata alla magica Montagna Spaccata
Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata
Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata
Lunedì 5 gennaio
Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata
Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata
Martedì 6 gennaio
Ore 9:30 – Ciaspolata tra boschi e panorami a Prati di Tivo con polentata
Ore 9:00 – Ciaspolata sulla Maiella a 2000 m sul mare con polentata