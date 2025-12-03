Treno dei Mercatini di Natale Abruzzo 2025: date e itinerario

SULMONA – È già iniziata la stagione del Treno dei Mercatini di Natale, partito lo scorso 22 novembre e pronto ad accompagnare viaggiatori e famiglie fino al 6 gennaio 2026. Siamo al 3 dicembre e la magia della Transiberiana d’Italia è nel pieno del suo fascino: le antiche carrozze in legno continuano a percorrere i binari che da Sulmona salgono verso Roccaraso e Campo di Giove, regalando un’esperienza che unisce paesaggi innevati, tradizioni e sapori autentici.

Il convoglio parte dal binario 1 della stazione di Sulmona, patria del confetto, e si arrampica lentamente tra boschi e viadotti d’inizio Novecento. Il tempo sembra rallentare, mentre la neve incornicia i finestrini e trasforma il viaggio in un racconto d’inverno.

Mercatini di Natale 2025: le date in Abruzzo

Dopo circa 52 chilometri, il treno raggiunge Roccaraso, dove le vie del centro si vestono di luci e casette di legno. Qui i visitatori possono gustare vin brulè, dolci tipici e ammirare artigianato locale, accompagnati da musica e mostre che raccontano la storia del borgo. La seconda tappa è Campo di Giove, più intima e raccolta: in piazza Duval si trovano prodotti della Maiella, dalle zuppe fumanti ai formaggi, fino ai liquori artigianali. Al calar della sera, le luminarie trasformano il borgo in un presepe vivente.

Il ritorno verso Sulmona chiude una giornata intensa, tra paesaggi innevati e mercatini scintillanti. Con il calendario che segna il 3 dicembre, il Treno dei Mercatini di Natale è già protagonista dell’inverno abruzzese e continuerà a esserlo per tutto il periodo delle Feste, fino all’Epifania.

Date e biglietti sul sito www.ferroviedeioarchi.it