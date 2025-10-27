Mercatini di Natale 2025: le date in Abruzzo

REGIONE – Si avvicina il tempo dell’Avvento con lui quello dei mercatini natalizi. Un must del periodo la cui tradizione affonda le radici nella cultura mitteleuropea del Medioevo. Nacquero, infatti, nei territori compresi tra la Germania e l’Alsazia nel XIV secolo; il primo in assoluto ebbe luogo a Dresda il lunedì precedente il Natale del 1434. Conosciuti inizialmente come Mercatini di San Nicola, dopo la riforma luterana del 1517 cambiarono il loro nome in Christkindlmarkt (Mercato del Bambino Gesù) e si diffusero in tutta la Germania. Nel tempo l’interesse verso queste mostre è cresciuto fino ad espandersi un po’ ovunque.

L’inconfondibile e romantica magia dell’Avvento è viva e presente in Abruzzo e da qualche anno a questa parte i Mercatini di Natale animano diverse località, ognuno con un fascino unico.

Aggirarsi tra casette in legno addobbate a festa da luminarie e festoni e bancarelle è una esperienza che conquista grandi e piccini. É l’occasione per curiosare in cerca di oggetti artigianali da acquistare, per trovare idee regali originali o per assaporare i prodotti tipici del territorio. Ovunque non mancano canti e cori natalizi, giochi e giostre e in molti casi Babbo Natale apre le porte della sua magica casa per incontrare i più piccoli. Luci, colori, profumi, suoni per una atmosfera magica come solo quella del Natale sa essere.

Ecco il programma dei mercatini che si terranno in Regione. Vi rimandiamo comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Provincia di L’Aquila

Alba Fucens – dal 6 all’8 dicembre

Bazzano -22 e 23 novembre

Campo di Giove – dal 29 novembre al 6 gennaio

Cappadocia – 6 e 7 dicembre

Goriano Valli – 6 dicembre

L’Aquila – dal 7 dicembre al 6 gennaio

Magliano dei Marsi – 7 e 8 dicembre

Roccaraso – dal 29 novembre al 6 gennaio

Sulmona – dal 1 dicembre al 6 gennaio

Tussio – il 29 e 30 novembre

Provincia di Pescara

Caramanico Terme – dal 15 novembre al 6 gennaio

Moscufo – Melodie di autunno e raduno degli zampognari il 29 e 30 novembre

Penne – 6,7,8,13,14,20 e 21 dicembre

Pescara – dal 23 novembre al 2 gennaio

Provincia di Chieti

Bomba – il 13 e 14 dicembre

Guastameroli – 29 novembre

Paglieta: 7 e 14 dicembre

Pretoro – il 7 e 8 dicembre

Roccamontepiano – 30 novembre

Roccascalegna – dal 29 dicembre all’8 gennaio

Provincia di Teramo

Campli – dal 6 all’8 dicembre

Castel Castagna – dal 7 al 26 dicembre 2025

