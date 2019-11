I concerti di dicembre 2019 in Abruzzo: dove e quando

Quali saranno i principali eventi musicali in Regione nel mese di dicembre? Live di Moro, Capossela, Fabi, De Andrè e Venditti

Grandi nomi della musica in arrivo in Abruzzo, con il Teatro Massimo di Pescara location per eccellenza. Lunedì 2 alle ore arriverà Fabrizio Moro e il suo “Figli di nessuno tour”: sarà l’occasione per ascoltare le sue più recenti hit musicali come “Ho bisogno di credere” e “Figli di nessuno”. Sabato 7 sarà la volta di Vinicio Capossela per una tappa del suo concerto – spettacolo “Ballate Per Uomini E Bestie Tour Teatrale”, una realizzazione che si ispira all’omonimo album e che è valso all’artista l’assegnazione della prestigiosa Targa Tenco 2019 per il “Disco in assoluto”. Presenterà un vero e proprio viaggio attraverso un medioevo fatto di bestie estinte, creature magiche, cavalieri erranti, fate e santi. Domenica il Teatro Massimo ospiterà il Tradizioni e tradimento Tour di Niccolò Fabi, che «si potrebbe considerare una specie di appuntamento al buio» , come riferisce l’artista sui suoi profili social. Prosegue il tour “Storia di un impiegato” di Cristiano De Andrè con la tappa, unica in Abruzzo, del 14 dove porterà un concept album di Faber completamente riarrangiato.

Dopo Massimo Ranieri e Patti Smith, quest’anno sarà Antonello Venditti il protagonista del tradizionale Concerto di Natale all’interno della Cattedrale di Avezzano: due le date previste, martedì 10 e mercoledì 11.

Il tradizionale tour natalizio del New York Ska-Jazz Ensemble arriverà lunedì 23 all’Auditorium Enrico Fermi di Celano.

Questi sono i principali eventi del mese di dicembre in Regione. Vi rimandiamo per i dettagli al calendario giornaliero, in costante aggiornamento. Di seguito lo schema sintetico con i link di tutti i live.

Programma concerti in Abruzzo – dicembre 2019

2

7

8

10-11

Antonello Venditti – Avezzano (AQ)

14

23

New York Ska Jazz Ensemble – Celano