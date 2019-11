Le sagre di dicembre 2019 in Abruzzo

Dicembre è dedicato ai sapori tipici e alle atmosfere natalizie. Tra cioccolato, spezie e vino ecco i principali appuntamenti in Regione

Stanno arrivando le temperature e i colori invernali ed è ormai tempo di pensare a Natale. A dicembre in Abruzzo non mancheranno gli eventi che avranno per protagoniste le eccellenze eno-gastronomiche del territorio o che rievocheranno antiche tradizioni. Che si tratti di sagre di prodotti culinari oppure di antiche tradizioni ci saranno occasioni per allietare le giornate di grandi e piccini.

A queste andranno aggiunti i consueti mercatini natalizi allestiti in molte località, dove si potranno trovare prodotti tipici e dolci ma anche creazioni artigianali, addobbi e tante idee regalo e ai quali abbiamo riservato una apposita sezione.

Il 5 e il 6 le vie del centro storico di Ovindoli diventeranno una meta imperdibile per tutti i golosi grazie a CioccOvindoli, un gustoso itinerario tra gastronomia, musica, folklore e spettacolo. In programma stand gastronomici, ballo della pupazza, fiaccolata a cavallo, tombolata di beneficenza.

Nella notte tra il 7 e l’ 8 ad Atri torna l’antica tradizione della Notte dei Faugni, il solstizio atriano, la notte più lunga dell’anno, vissuta, da sempre in una mistica attesa, in totale adesione ad un rito che si rinnova, nelle case, nelle taverne e in ogni angolo della città. Osterie, piazze, musei, negozi, bar e ristoranti si trasformano, per tutta la notte, in luoghi del divertimento e dell’attesa: cene tipiche, concerti, spettacoli ed eventi.

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti che si terranno in Regione nelle prossime settimane, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

