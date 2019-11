Gabriele Tarquini e Jwan Costantini testimonial al convegno di Turismo Podismo

GIULIANOVA – Sarà il pilota giuliese Gabriele Tarquini ad aprire i lavori del convegno su Sport, alimentazione e prevenzione dei tumori che si terrà martedì 3 dicembre, alle ore 21.00 nella sala Buozzi a Giulianova alta. Tarquini, pilota automobilistico – campione mondiale turismo – è infatti il testimonial della maratonina PercorriAmo Giulianova, gara competitiva organizzata dall’Asds Turismo Podismo, la stessa che ha promosso il convegno informativo aperto a tutti.

“Il convegno rappresenta lo step di avvicinamento alla gara podistica del 15 dicembre, dice il presidente dell’organizzazione Luca Delli Compagni, “e vuole accendere i riflettori su un tema di grande attualità che riguarda tutti noi, non solo gli sportivi”.

Al convegno, che vedrà anche la testimonianza del sindaco Jwan Costantini, interverranno Gabriella Lucidi Pressanti direttore del dipartimento dei servizi della Asl di Teramo, Fabrizio Capone, medico responsabile dello screening della mammella della Asl, Patrizio Riparti – responsabile centro universitario di medicina dello sport di Chieti e Bianca Canaletti – nutrizionista sportiva. Interverranno inoltre l’assessore alle manifestazioni Marco Di Carlo e l’assessore allo sport Federico Taralli.

“Lo stato di salute di ogni persona è influenzato dallo stile di vita”, dice Fabrizio Capone, “lo sport serve prima, per evitare sovrappeso o diabete che possono aumentare il rischio di ammalarsi, ma anche se ci si è ammalati di cancro, durante e dopo le terapie (se le condizioni fisiche lo permettono), l’attività fisica può migliorare in maniera significativa i sintomi e la qualità della vita dei pazienti oncologici. Le ricerche ci dicono anche che la dieta ha una grande importanza nel mantenimento della salute e nella prevenzione di varie malattie e patologie oncologiche”, aggiunge Capone, “si stima che in occidente il 30% dei tumori sia connesso alla dieta, e così l’alimentazione si pone al secondo posto tra i fattori di prevenzione, subito dopo il non fumare”.