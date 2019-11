Inizio settimana con peggioramento, perturbato anche nei giorni successivi. Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – Lunedì peggioramento. Martedì ancora tempo grigio associato a piogge in esaurimento pomeridiano, temporanea pausa asciutta per le successive dodici ore, poi nuovo possibile peggioramento. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 2 dicembre



La circolazione depressionaria attiva sul Mediterraneo occidentale richiama correnti umide anche sul medio Adriatico favorendo piogge nella seconda parte della giornata. Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in lieve aumento al suolo, in aumento in quota. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nordorientali tra pomeriggio e sera. Mare mosso o molto mosso.

Martedì 3 dicembre

Al mattino molte nubi con piogge, che tenderanno ad esaurirsi nel corso della giornata. Ventilazione moderata o forte da NE. Temperature minime stazionarie al suolo , in calo in quota; massime in calo, netto calo in quota. Mari mossi o molto mossi i bacini marchigiani.

Mercoledì 4 dicembre

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 3050 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (2, 3 e 4 dicembre)

Pescara

LUN – min 12° max 16°

MAR – min 10° max 13°

MER – min 9° max 10°

Chieti

LUN – min 9° max 14°

MAR – min 8° max 11°

MER – min 5° max 10°

Teramo

LUN – min 9° max 13°

MAR – min 8° max 10°

MER – min 6° max 8°

L’Aquila

LUN – min 7° max 12°

MAR – min 6° max 11°

MER – min 1° max 12°

