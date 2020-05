Estate 2020, Pepe chiede urgenti lavori di ripascimento sulla costa

Il Consigliere e Vice Capogruppo Regionale del Pd ritene che si debba organizzare per fare avviare una stagione già difficile per il Coronavirus

PESCARA – Il Consigliere e Vice Capogruppo Regionale del Pd, Dino Pepe, si auspica che possano partire al più presto, su tutta la costa abruzzese, gli interventi di ripascimento annunciati e programmati nei mesi scorsi dalla Regione e seguiti dal Sottosegretario alla Presidenza, Umberto D’Annuntiis.

Pepe ha detto di aver più volte sottolineato in questi giorni alll’Assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo, che bisogna fare presto ed organizzarsi per avviare la già difficile stagione estiva in Abruzzo e consentire ai balneatori di operare nelle migliori condizioni possibili. Ritiene che sia fondamentale dare avvio ai lavori su tutto il litorale abruzzese grazie ai fondi, pari a circa 7 milioni di euro, che la Giunta Marsilio ha annunciato più volte per il contrasto dei fenomeni erosivi e la tutela del territorio. In particolare, valuta urgenti sulla costa teramana gli interventi nei comuni di Martinsicuro e Alba Adriatica, duramente colpiti dalle mareggiate della passata invernata.

“Qui i danni furono importanti e, nel corso di un sopralluogo, il Governatore Marsilio ed il Sottosegretario D’Annuntiis annunciarono agli amministratori ed agli operatori turistici importanti e celeri interventi per far ripartire la stagione turistica nel migliore dei modi. E’ superfluo ricordare che nella nostra provincia il settore turistico rappresenta oltre il 60% del PIL regionale e in questo periodo così difficile non può mancare il sostegno della Regione”.