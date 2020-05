Covid-19, le Guide del Borsacchio in aiuto del bisognosi

Il 6 maggio consegneranno carne ed alimenti freschi a 70 famiglie, circa 300 persone, in difficoltà. Più di 1.200 interventi in questi mesi

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Nella giornata di Mercoledì 6 Maggio 2020 le Guide del Borsacchio saranno impegnate nell’ennesima operazione di aiuto a persone in difficoltà.

Grazie alla donazione di una famiglia olandese ed il fondamentale apporto del gruppo Il vicinato di una volta di Francesca Martinelli, consegneranno carne ed alimenti freschi a 70 famiglie, circa 300 persone, in difficoltà.

Le Guide del Borsacchio hanno deciso in questi mesi di entrare nel COC del Comune di Roseto degli Abruzzi per dare sostegno a chi ne aveva bisogno. Impiegando oltre 70 instancabili volontari e portando a termine oltre 1200 interventi grazie a collaborazioni preziose con le Associazioni Mondo Tondo, Qua la Zampa, Protezione Civile, Banco di Solidarietà, Caritas e Guardie Ambientali.

Mesi fatti di supporto ai ricoverati, poveri, anziani, pasti, acquisti solidali, consegne alimentari, oltre 400 buoni spesa portati a domicilio, assistenza agli animali di affezione, staffette verso ospedali covid, acquisto di strumenti didattici e supporto nelle pratiche tramite i nostri legali.

Ma il senso di tutto questo non è la mera solidarietà ma quello di lanciare un segnale di speranza.

In questi mesi centinaia di persone, attività ed associazioni hanno donato e collaborato. Hanno fornito aiuto anche se spesso loro stessi erano in difficoltà

L’auspicio del’associazione échetutti a Roseto ripartano dalle persone, superando pregiudizi, diffidenza e convenienze. Ritrovare la bottega dietro casa per fare acquisti, l’anziano solo, il povero che vive nella porta accanto. Sentirsi comunità e non individui. Questo è quello che cerca di dimostrare in piccolo e senza presunzione con piccoli esempi.