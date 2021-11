Due volumi sulla Seconda Guerra Mondiale, presentazione a Giulianova

In anteprima nazionale sabato 6 novembre ore 17.30 al Kursaal la presentazione di “I militari italiani nei lager nazisti” e “Paisà, Sciuscià e segnorine”. Presente l’autore Mario Avagliano.

GIULIANOVA – Con la presentazione dei volumi “I militari italiani nei lager nazisti” e “Paisà, Sciuscià e segnorine” di Mario Avagliano e Marco Palmieri, si chiuderà domani la tre giorni dedicata, questa settimana, ai caduti delle Guerre mondiali.

Il programma, patrocinato dall’ Amministrazione comunale e curato dal delegato Ingortp Walter De Berardinis in collaborazione con le associazioni di volontariato, combattentistiche e d’ Arma, prevede dunque alle 17.30, al Kursaal, la presentazione dei due libri, editi da “Il Mulino”. Al saluto del Vicesindaco Lidia Albani, seguiranno gli interventi del giornalista e storico Mario Avagliano, autore dei volumi, di Alberto Melarangelo, Presidente del Consiglio comunale di Teramo, e della storica Cora De Martiis.

L’incontro, moderato da De Berardinis, terminerà con la lettura di alcuni brani dei volumi dalla voce dell’attore Roberto Di Donato. Si tratta di un evento molto significativo, sia per la fama ed il valore di Mario Avagliano, che ha scelto Giulianova per la presentazione dei volumi in anteprima nazionale, sia per l’argomento dei libri al centro della serata. Questi ultimi, infatti, contengono notizie e dati relativi anche ai soldati abruzzesi caduti nella Seconda Guerra Mondiale. Avagliano visiterà, nella giornata di domani, il Polo museale giuliese ed in particolare la Pinacoteca Vincenzo Bindi.