Urban Awards, Pescara partecipa all’edizione 2021

PESCARA – Incentivare le buone pratiche nella mobilità cittadina, non solo attraverso la realizzazione di percorsi ciclabili e di infrastrutture green, ma con una riorganizzazione complessiva della gestione del territorio che imprima una svolta alla vivibilità delle aree urbane: anche quest’anno Pescara partecipa agli “Urban Awards” organizzati da Anci. Il riconoscimento sarà assegnato nel corso della prossima assemblea generale dell’associazione.

Il tema dell’edizione del 2021 è la bicicletta che, come si legge nel regolamento: “è un modo di vivere, socializzare, includere il viaggio nel paesaggio, recuperare la misura del tempo e dello spazio; è in sintesi, uno dei mezzi di locomozione più emozionanti ed efficaci e potrebbe essere alla portata di tutti”.

“Pescara, grazie all’evoluzione che abbiamo voluto imprimere nel corso degli ultimi due anni – sottolinea l’assessore alla Mobilità Luigi Albore Mascia – può ben candidarsi a bissare il successo ottenuto lo scorso anno. Per noi partecipare a questo riconoscimento significa condividere un impegno, quello di guidare la città verso nuove forme di convivenza, con un programma che preveda non solo la realizzazione di infrastrutture, ma anche lo stimolo all’utilizzo di nuovi mezzi. Dopo lo sharing di monopattini e moto elettriche ci prepariamo all’arrivo delle e bike, un altro passo avanti in direzione di una condivisione di più mezzi per spostarsi nelle brevi e medie distanze in una città che, per la sua conformazione, è facilmente percorribile, e anche in tempi brevi, senza essere costretti ad utilizzare l’auto privata, ma integrando l’offerta di trasporto pubblico locale con le opportunità garantite dalla mobilità sostenibile”.

Pescara si sta anche dotando della seconda ciclostazione, all’interno della struttura ferroviaria di Pescara centrale, che garantirà un nuovo servizio a chi vuole muoversi nel cuore della città utilizzando il sistema mezzo pubblico-bicicletta.