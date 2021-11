Katarina Barley presenta a l’Aquila “Sulla cresta dell’onda”: ecco quando

Il 5 novembre presso la Libreria Colacchi sarà presentata la raccolta bilingue italiano/inglese delle liriche di Silvia Polidori

L’AQUILA – Sarà presentata Venerdì 5 novembre, alle ore 17:30, a L’Aquila, presso la libreria Colacchi in Corso Vittorio Emanuele n.5, la silloge “Sulla cresta dell’onda – On the crest of the wave” (Daimon Edizioni), raccolta bilingue italiano/inglese delle liriche di Silvia Polidori. Il bel volume reca per ciascuna lirica una suggestiva foto a tema, scattata dalla stessa autrice, anche provetta fotografa. La silloge reca una Introduzione firmata da Katarina Barley, Vice Presidente del Parlamento europeo e componente del suo Comitato artistico, e la Prefazione di Natale Antonio Rossi, co-presidente della Federazione Unitaria Scrittori Italiani.

Interverranno alla presentazione del volume Alessandra Prospero, poetessa e titolare della casa editrice Daimon, Goffredo Palmerini, giornalista e scrittore, e l’autrice Silvia Polidori che declamerà alcune liriche. L’evento avrà contrappunti musicali con brani eseguiti al clavicembalo dal musicista Ettore Maria Del Romano.

“Questo piccolo libro di poesie e immagini è una delizia – scrive tra l’altro Eamonn Noonan, analista politico presso il Servizio Ricerca del Parlamento europeo –. Ci porta in un viaggio che attraverso queste pagine ci allontana dalla routine quotidiana, dal sovraccarico di informazioni e dai problemi del mondo. Ci conduce verso la tranquillità, la riflessione e la pace. […] Le poesie di Silvia sono un tesoro dolcemente pronunciato, con poco artificio e molta arte”.

Silvia Polidori è nata a L’Aquila e da molti anni vive in Belgio. Avvocato, lavora per il Parlamento europeo. Abita sulla costa del Mare del Nord, dove ama andare a cavallo in riva al mare. Vive in compagnia del suo fedele assistente, il gatto Maurice. Silvia coltiva una vita sana, che nutre il corpo e rigenera la mente. Tra i suoi vari interessi ci sono la gastronomia e l’enologia, la filosofia e la danza. Predilige la multiculturalità, in cui trova ispirazione e valori. Questa è la prima pubblicazione di una raccolta delle sue poesie. Con grande successo e interesse culturale la silloge è stata presentata in diversi eventi in Belgio e con la presentazione nella sua città d’origine inizia il tour delle presentazioni in Italia.