Covid, il report dello screening di massa ad Avezzano

AVEZZANO – Quasi 1000 persone hanno partecipato ieri ai test antigenici gratuiti predisposti dal Comune Di Avezzano. Giornata di screening importante nella quale su 999 test sono stati rilevati 8 positivi al covid19

Le operazioni, come sempre, si sono svolte sotto l’occhio vigile dell’assessore all’emergenza Covid Maria Teresa Colizza e dell’assessore alle politiche scolastiche Patrizia Gallese.

I positivi rintracciati sono ora in isolamento domiciliare e dovranno effettuare il tampone molecolare, come da procedura della Asl1.

L’amministrazione ringrazia i partecipanti per il senso civico dimostrato e invita alla massima attenzione e al rispetto scrupoloso delle normative previste per contenere la diffusione del virus che sta interessando in particolar modo il territorio marsicano.