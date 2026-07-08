Didacta Italia Abruzzo: aperte le iscrizioni al programma scientifico 2026 a Lanciano

FIRENZE/LANCIANO – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni agli eventi del programma scientifico di DIDACTA ITALIA – Edizione Abruzzo, lo spin-off regionale del più importante appuntamento nazionale dedicato alla formazione e all’innovazione didattica. L’edizione abruzzese si svolgerà dal 21 al 23 ottobre nel Quartiere Fieristico di Lanciano , raggiungendo il traguardo della quattordicesima edizione complessiva.

In uno spazio espositivo di 15.000 metri quadrati distribuiti su sei padiglioni, la fiera ospiterà un ricco calendario di appuntamenti. Sono previste quattro sale per i workshop immersivi nei Padiglioni Ovidio e Silone, due sale per i seminari nel Padiglione Silone e una Main Hall “Gabriele D’Annunzio”, che accoglierà la cerimonia inaugurale.

Il programma scientifico, realizzato con la partnership di INDIRE e coordinato dal Prof. Giovanni Biondi, propone 90 eventi formativi: 52 workshop e 38 seminari selezionati tra oltre 200 proposte, a conferma dell’elevata qualità dell’offerta formativa. Le attività sono rivolte a insegnanti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado, al personale educativo 0-6, al personale amministrativo e agli amministratori locali.

Tra i temi centrali dell’edizione abruzzese spicca l’intelligenza artificiale nella didattica, con numerosi appuntamenti dedicati alle opportunità dell’AI e al suo utilizzo consapevole, efficace e responsabile nelle scuole. Ampio spazio anche alle metodologie didattiche innovative, alla trasformazione degli ambienti di apprendimento e agli approfondimenti che spaziano dalla fascia 0-6 agli ITS, offrendo una panoramica completa sulle principali sfide dell’istruzione contemporanea.

Particolare attenzione sarà dedicata alle piccole scuole, realtà sempre più diffusa alla luce dei cambiamenti demografici. Gli incontri offriranno momenti di confronto su nuovi modelli organizzativi e didattici, valorizzando il ruolo delle tecnologie per superare le criticità dei territori e garantire pari opportunità educative.