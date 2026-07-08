Vela giovanile: Abruzzo protagonista tra Coppa Primavela e regate Ilca a Pescara

PESCARA – È stato un fine settimana interamente dedicato alla vela giovanile, con gli atleti della IX Zona FIV Abruzzo e Molise impegnati su due campi di regata molto diversi tra loro ma uniti dallo stesso entusiasmo: la Coppa Primavela Kinder Joy of Moving a Gaeta e le regate multiclasse disputate a Pescara.

A Gaeta si è svolta una delle manifestazioni più attese della Federazione Italiana Vela, che ha richiamato in acqua 421 giovani velisti Optimist dai 9 ai 16 anni provenienti da tutta Italia. Le condizioni meteo hanno permesso di portare a termine un programma intenso, nel quale i ragazzi abruzzesi e molisani si sono distinti per solidità e continuità, pur senza raggiungere le primissime posizioni. Nella Coppa del Presidente hanno gareggiato Nicola Gileno del Circolo Velico Ortona insieme a Emanuele Marfisi e Tommaso D’Alessandro della Lega Navale di Ortona; nella Coppa Primavela sono scesi in acqua Antonio Forleo e Ilaria Gerardi, anche loro della LNI Ortona; mentre nella Coppa Cadetti hanno rappresentato la IX Zona Francesco Di Loreto, Davide Liguori e Loris Costanzo del CV Ortona, affiancati da Tommaso Di Carlo e Carlo Mozzoni del Circolo Velico La Scuffia. Una presenza numerosa che conferma la vitalità del movimento giovanile regionale.

Parallelamente, a Pescara si è svolta la regata multiclasse organizzata dal Circolo Svagamente, sotto la direzione dell’istruttore federale Mauro Di Feliciantonio. Il mare ha offerto condizioni ideali, con un vento che dai 5 nodi iniziali è cresciuto fino a superare i 10 nodi nel corso della giornata, permettendo alle Classi Ilca, Snipe, Feva e ai catamarani Nacra 15 e 17, Hobie Cat 16 e Hobie Dragoon di esprimersi al meglio.

Nella Classe Ilca 4 la vittoria è andata a Edoardo Caporale del Circolo Nautico Pescara, seguito da Filippo Costantini del Circolo Velico Ortona e da Giorgia Cicchelli della Lega Navale Ortona. Negli Ilca 6 si è imposto Gianluca Torlontano del Circolo Velico Francavilla, mentre nella classifica femminile ha primeggiato Nicola Lanuti. Nella categoria Ilca 7 sono emersi Di Sipio e Simone Canale, entrambi del Circolo Velico Francavilla.

Le regate di Pescara hanno inoltre definito le qualificazioni per il Campionato Italiano Ilca, in programma a fine agosto a Ravenna: a rappresentare l’Abruzzo ci saranno Edoardo Caporale, Nicole Lanuti e Claudio Bondanini del CNPescara, insieme a Filippo Costantini del CV Ortona.

Un weekend intenso, che ha messo in luce la crescita tecnica dei giovani velisti abruzzesi e molisani e la qualità del lavoro svolto dai circoli della IX Zona FIV, confermando ancora una volta la vela come uno dei settori sportivi più dinamici del territorio.