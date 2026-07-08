Coldiretti Abruzzo: “Serve il riordino dei Consorzi di Bonifica”

REGIONE – Coldiretti Abruzzo torna a ribadire la necessità di un intervento strutturale sul sistema dei Consorzi di Bonifica regionali, dopo la conferenza stampa promossa dal Consorzio di Bonifica Centro sul percorso di risanamento e sul piano industriale dell’ente. Per l’organizzazione agricola, il futuro dell’agricoltura abruzzese passa da un servizio irriguo efficiente, da una gestione moderna della risorsa idrica e da una difesa idraulica adeguata, elementi che i sette anni di commissariamento non sono riusciti a garantire. Da qui la richiesta di un riordino complessivo degli enti consortili, ritenuto ormai indispensabile per tutelare cittadini, imprese agricole e territorio.

«Il Consorzio di Bonifica è un presidio strategico per l’agricoltura e per la sicurezza idraulica», sottolinea il direttore di Coldiretti Abruzzo, Marino Pilati. «Garantirne la piena funzionalità significa assicurare servizi essenziali alle aziende agricole, soprattutto in un momento in cui i cambiamenti climatici rendono la disponibilità di acqua decisiva per qualità e competitività delle produzioni». Pilati evidenzia come le criticità, radicate nel tempo, non possano tradursi in ulteriori aggravi per l’utenza: «Dopo due anni di lavoro, i nodi sono venuti al pettine. Gli agricoltori hanno bisogno di certezze, infrastrutture efficienti e una programmazione capace di garantire continuità nell’erogazione del servizio irriguo».

Coldiretti richiama alla responsabilità e alla necessità di evitare contrapposizioni che rischiano di indebolire ulteriormente un ente strategico. «La gestione dell’acqua è una delle principali sfide del comparto agricolo e richiede una visione condivisa e investimenti adeguati. Servono proposte concrete, il sostegno delle istituzioni e un impegno comune per garantire alle aziende un servizio efficiente. Come Coldiretti cercheremo di trovare la quadra con la governance del Consorzio, ma è evidente che occorre un riordino complessivo».

Per Coldiretti Abruzzo, il rilancio del Consorzio di Bonifica rappresenta un passaggio decisivo non solo per il presente delle imprese agricole, ma anche per la tutela del territorio, la sicurezza idraulica e lo sviluppo del sistema agroalimentare regionale, in un contesto in cui la gestione dell’acqua è sempre più centrale per la resilienza dell’agricoltura abruzzese.