Covid-19, gli ex della Virtus Lanciano in campo per il Renzetti

Ventiquattro ex calciatori Virtus Lanciano hanno donato la maglia, che dal 14 aprie saranno all’asta su ebay per aiutare l’ospedale

LANCIANO – Partirà martedì 14 aprile sulla piatttaforma e-bay l’asta benefica finalizzata all’acquisto di materiale sanitario da donare all’ospedale Renzetti di Lanciano, che avrà per oggettele maglie donate da ventiquattro ex calciatori rossoneri della Virtus Lanciano di Serie B.

L’iniziativa è dell’associazione Progetto Etiopia onlus di Lanciano, presieduta da Angelo Rosato, dell’ex calciatore della Virtus Domenico Di Cecco, motore e anima della raccolta fondi, e l’avvocato Paolo Sisti coordinatore e copromotore della campagna di solidarietà. I calciatori che hanno donato le loro magliette sono, oltre a Di Cecco, Mammarella, Piccolo, Aquilanti, Aridità, Vastola, Di Francesco, Paghera, Casadei, Monachello, Falcinelli, Turchi, Leali, Gatto, Di Matteo, Verna, Ferrario, Pinato, Amenta, Rosania, Giandonato, Plasmati, Bonazzoli e Volpe