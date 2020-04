Scomparsa Tommaso Domenico Di Loreto, il cordoglio del Centrostorico Montesilvano

MONTESILVANO – Le festività pasquali di questo drammatico 2020 vengono scosse ulteriormente da una notizia che lascia sgomento l’intero mondo del Futsal. A soli 66 anni ci ha lasciati Tommaso Domenico Di Loreto, autentica figura di riferimento del movimento regionale abruzzese di questa disciplina. Presidente ed allenatore della sua creatura, il Centrostorico Montesilvano, da decenni era conosciuto e benvoluto da tutti nel panorama della palla a rimbalzo controllato.

Fin dalle prime notizie della sua tragica scomparsa, colpito da questo maledetto Covid-19, tutti gli amici di anni di battaglie sportive hanno espresso i messaggi di cordoglio.

Tutti i Presidenti delle società e il movimento del Calcio a 5 si uniscono al dolore del Responsabile regionale F.I.G.C., Salvatore Vittorio, di tutto il suo staff e del Consigliere nazionale della F.I.G.C divisione calcio a cinque Alessandro Di Berardino, che si stringono attorno alla famiglia, ai cari ed a tutta la società. Vittorio esterna così il suo dolore: “Che il nostro cordoglio vi raggiunga in una circostanza così triste, vi siamo vicini in questo terribile giorno. Il ricordo di Tommaso resterà vivo in noi attraverso ciò che ha saputo donare e rappresentare per la nostra sempre condivisa passione. Porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia e ci uniamo al vostro immenso dolore con un grande abbraccio. Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dov’erano, ma ovunque noi siamo”.

Dalla Divisione Calcio a 5 arriva anche il ricordo del Consigliere Nazionale Alessandro Di Berardino, abruzzese e già Responsabile per il Calcio a 5 regionale: “Tommaso, un grande uomo e un carissimo amico, ancor prima di essere un Presidente con una passione smodata per la nostra disciplina. Lo porterò sempre nel mio cuore come esempio di lealtà e grande tempra agonistica”.

Condoglianze espresse anche dal Presidente del Comitato Regionale della FIGC Daniele Ortolano, che ha voluto ricordare un uomo che tanto è riuscito a portare nel comitato grazie alle squadre maschili e femminili, alla sua lealtà ed alla sua correttezza.

La Divisione Calcio a 5, per nome del Presidente Montemurro, ha omaggiato Di Loreto che nel 2018-19 aveva calcato i palcoscenici del campionato nazionale di Serie A2 con le ragazze del Team femminile.