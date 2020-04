Tortoreto, rinviata a data da destinarsi la Fiera dell’agricoltura

La 3° edizione sarebbe stata in programma dal 30 aprile al 3 maggio con tante novità per i piccini e per gli amanti dei mezzi d’epoca

TORTORETO (TE) – L’’Amministrazione Comunale di Tortoreto (TE), di concerto con le associazioni organizzatrici, ha deciso di rimandare a data da destinarsi a causa dell’emergenza sanitaria in atto la Fiera dell’agricoltura Tortoretana, già in programma per le giornate dal 30 aprile al 3 maggio.

La fiera dell’agricoltura é nata per valorizzare i prodotti del territorio, le materie prime, le tecniche di allevamento e coltivazione e la straordinarietà della nature e di quello che ci offre. Presenti nelle due precedenti edizioni oltre 70 espositori, che andavano dal settore oleario, vitivinicolo alla meccanica agricola; fattorie didattiche degli animali, per bambini e famiglie; spazi per la tradizione; prodotti contadini e per le innovazioni tecnologiche; stand gastronomici presso i quali degustare specialità locali e non; aree giochi per bambini e musica dal vivo per allietare le serate.

Quest’anno l’organizzazione aveva pensato di aumentare l’attenzione per i più piccoli, mettendo a loro disposizione gonfiabili, giochi, animazione e premi e offrendo loro la possibilità di interagire con animali da cortile, capire le tecniche di coltivazione. In programma ci sarebbe stato anche un allestimento di un’area expo con i m𝐞𝐳𝐳𝐢 𝐀𝐠𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐢, dai più moderni a quelli d’epoca dal valore inestimabile. Purtropoo l’emergenza Covid-19 ha stravolto i piani di tutti.