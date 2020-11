Coronavirus, lavori di adeguamento per il Pronto Soccorso di Avezzano

Lo ha annunciato il Governatore Marsilio: “Gli spazi saranno divisi e protetti, più ampi e separati per scongiurare potenziali contagi”

AVEZZANO – Avezzano avrà un Pronto Soccorso con spazi divisi e protetti, più ampi e separati per scongiurare potenziali contagi; un potenziamento della terapia intensiva e sub intensiva con posti letto dedicati. Lo annuncia sui social il Presidente della Regione Marco Marsilio, il quale aggiunge “Ad oggi, stiamo affrontando scrupolosamente le necessità cliniche e assistenziali più urgenti della popolazione marsicana in considerazione dell’aumento della curva dei contagi”.

“Nessuno può dire oggi con certezza matematica che tutto questo sarà sufficiente a reggere l’urto se i casi continuano a moltiplicarsi e l’ospedale entrerà in sofferenza. -prosegue il Governatore- Del resto, preparate e pronte a sostenere l’impatto non lo sono neanche Berlino e Parigi ma qualcuno dovrebbe porsi oggi, anche per Avezzano, qualche interrogativo e tornare indietro di qualche decennio quando evidentemente non si è investito abbastanza su un settore vitale quale sanità”.