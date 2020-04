Coronavirus in Abruzzo oggi, notizie e dati Regione del 5 Aprile

Notizie sul Covid 19 in Abruzzo del 5 aprile 2020: in attesa del nuovo bollettino di oggi sono complessivamente 1628 i casi positivi in Regione

REGIONE – Nuova giornata di informazioni e aggiornamenti sul Covid19 in Abruzzo. Oggi, domenica 5 aprile 2020 andiamo a vedere le ultime sull’emergenza attraverso l’informazioni e i dati del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità. Dall’ultimo bollettino del 4 aprile sono complessivamente 1628 i casi positivi diagnosticati tra questi ad oggi sono 354 i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 71 in terapia intensiva mentre gli altri 931 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Tra le notizie date ieri ricordiamo quella relativa alle sperimentazioni: utilizzo di Tocilizumab e degli anticorpi contenuti nel plasma sui pazienti in rianimazione. Inoltre ieri si è svolta anche la videoconferenza la riunione sugli emendamenti al D.L. 18-2020 “Cura Italia”, presieduta dal Ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, e alla quale hanno partecipato i Presidenti delle Regioni, oltre al Capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, e al Commissario per l’Emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nonché le amministrazioni centrali e gli altri Ministri interessati.

NOTIZIE SU CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 5 APRILE 2020