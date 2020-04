Preghiera per la vita di Cavuti per ricordare il sisma dell’Aquila

Il testo e la musica di Cavuti dal “Progetto Vitae” con Michele Placido, Ugo Pagliai e Paola Gassman. Ecco il video

L’AQUILA – “Ti preghiamo madre, salva il domani”, è un verso di “Preghiera”, testo e musica del compositore e regista abruzzese Davide Cavuti, incluso nel “Progetto Vitae” (2016) in ricordo del sisma dell’Aquila. Nel giorno della triste ricorrenza del 6 aprile 2009, le parole e la musica che la ricordano, diventano un documento-video, con la voce degli attori Michele Placido, Paola Gassman, Ugo Pagliai, interpreti di un’emozionante “Preghiera per la Vita”, nelle giornate della drammatica emergenza a causa del Covid-19. Nei titoli finali, ci sono i riferimenti per quanti volessero aiutare, con una donazione libera, l’Azienda Ospedaliera Locale di Pescara (Per donare, IBAN: IT 29 I 05424 04297 000050000410 – Banca Popolare di Bari SPA, con la causale “erogazione liberale emergenza Covid-19”).



Prodotto da “MuTeArt Film”, “Preghiera”, prima traccia del disco “Vitae”, è anche il titolo del documentario (da cui sono tratte le immagini del video) con la regia di Davide Cavuti e protagonisti Lino Guanciale, Edoardo Siravo, Paola Gassman, Ugo Pagliai e Michele Placido; il montaggio del documentario è di Antonio D’Ottavio con le immagini di Matteo Veleno. La musica originale, composta da Cavuti, è interpretata da Antonio Scolletta (violino e viola), Giancarlo Giannangeli (violoncello), Franco Finucci (chitarra) ed è stata incisa nello “Studio Arts Factory”, tecnico del suono Flavio Pistilli.

Al “Progetto Vitae” (il cui ricavato delle vendite è interamente destinato alle popolazioni colpite dal sisma della città dell’Aquila e di Amatrice) hanno partecipato, inoltre, alcuni dei più grandi attori del cinema, del teatro che hanno interpretato i testi di Davide Cavuti: Giorgio Albertazzi, Luca Argentero, Paolo Bonacelli, Mariangela D’Abbraccio, Arnoldo Foà, Paola Gassman, Vanessa Gravina, Alessandro Haber, Maria Rosaria Omaggio, Ugo Pagliai, Giorgio Pasotti, Michele Placido, Violante Placido, Alessandro Preziosi, Antonella Ruggiero, Edoardo Siravo, Caterina Vertova, Federica Vincenti.

Preghiera (6 aprile 2009) – Testo di Davide Cavuti tratto dal “Progetto Vitae”

Prego gli angeli

da un paesaggio aperto fino all’orizzonte

mentre il cielo domina le mie paure

e le figure sono ancora rade.

La natura e la storia sono così lontane

da quella notte di aprile.

La mia voce non è più la stessa.

Tutto intorno si frantumano i confini

intravedo architetture di conforto e solitudine

periodi dell’assurdo

incanti di parole e lettere al cuore

scatole piene solo di distanze lasciate nel mare.

(Madre

Ti imploro

fa che nessun dubbio risalga più dal mio spirito confuso.)

Nella mia mente tornano i danzatori dell’abisso.

Assisto ai loro accordi che si realizzano

ai costumi che distruggono le armonie delle mani

alle urla che uccidono il canto dei bambini

ora imitato dagli angeli.

Ma dentro di me però trovo anche

il rito primaverile della rinascita.

Assisto alle parate delle maschere

nel loro impero d’adunanze signorili

che non vorrei smarrissero il fratello e la sua sofferenza.

Invano!

Perché?

Nel mio cuore cresce il sospetto

che compiace una nuova epoca di decadenza.

Osservo la porta spalancata delle contraddizioni

che libera perpetue minacce d’egemonia.

(Madre

Ti supplico

salva le vie della parola e le intenzioni

dei signori del nostro tempo.)

Io non voglio giudicare

né attaccare

non piango più

ma non mi rassegno.

Conservo il mistero gaudioso della Fede.

Io vengo a Te

Madre mia.

Ti prego

non abbandonare mai gli occhi di chi vuole solo il vuoto.

Sono certo che la Tua nave

proteggerà i roseti fioriti

e recupererà la vita.

Sono certo che la Tua parola

non accoglierà biografie di calunnie.

La giustizia è un segno che amo.

Ti preghiamo

Madre

salva il domani.

© by MuTeArt – 2016

PER DONARE

Azienda Ospedaliera Locale di Pescara

Banca Popolare di Bari SPA – IBAN: IT 29 I 05424 04297 000050000410

CAUSALE: erogazione liberale emergenza Covid-19