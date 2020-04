Nuovo ospedale Covid-19 a Pescara, domani conferenza di Marsilio

PESCARA – Il Presidente Marco Marsilio terrà domani, lunedì 6 aprile 2020, alle ore 15, nella sede di Pescara della Regione Abruzzo (III piano, sala Corradino D’Ascanio), in Piazza Unione, una conferenza stampa sul nuovo ospedale Covid-19 che sarà aperto a Pescara.

Il governatore sarà anche in diretta alla trasmissione Agorà – Rai3 alle ore 9.45 e a quella di Rainews24 alle 10.20.

“Una ricorrenza particolare quella che viviamo quest’anno in occasione dell’anniversario del terremoto dell’Aquila. Esattamente come 11 anni fa, la domenica delle Palme è il giorno che precede il 6 aprile, quando la vita degli abruzzesi fu sconquassata da un mostro che lasciò macerie e dolore al suo passaggio. Questo anniversario arriva in un momento in cui – come 11 anni fa – ci sentiamo smarriti e impotenti di fronte a un nemico invisibile da cui difenderci. Abbiamo però la consapevolezza che nulla può impedire alla gente d’Abruzzo di rialzarsi. Stasera accendiamo una luce alle nostre finestre per le 309 vittime del sisma e per quelle che hanno perso la vita a causa del coronavirus. Un abbraccio luminoso collettivo che ci faccia sentire vicini in una nuova battaglia che ci vedrà vincitori”. Il suo pensiero per l’anniversario del sisma dell’Aquila.