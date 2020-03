Asl Teramo, tutto il personale sottoposto a tampone Covid-19

Il personale, sanitario e non sanitario, degli ospedali teramani sottoposto a tampone per garantire la sicurezza di lavoratori e ricoverati

TERAMO – Dopo il contagio di numerosi medici e infermieri dell’ospedale ‘Mazzini’ la Asl di Teramo sottoporrà a tampone tutto il personale, sia quello sanitario sia quello non sanitario, che opera all’interno dei presidi ospedalieri della provincia “per garantire la sicurezza di lavoratori e ricoverati”. Ad annunciarlo è la stessa direzione generale della Asl, che in una nota spiega che “dai risultati dei tamponi eseguiti finora sia sul personale sanitario dell’ospedale di Teramo (ad oggi 45) sia sui pazienti ricoverati sospetti di esposizione al coronavirus” si evince come i reparti particolarmente colpiti siano due, quello dei ricoveri di Oncologia e quello di Medicina interna.

L’azienda sanitaria, nel ribadire come il personale positivo sia già in isolamento domiciliare con sorveglianza sanitaria attiva da parte del medico competente, fa sapere che sta “trasferendo i ricoverati positivi nei posti letto esclusivamente dedicati a pazienti Covid-19 all’ospedale di Atri”.

“Terminate le operazioni di trasferimento – continua la nota – che avverranno in assoluta sicurezza nel giro di qualche ora, i locali delle unità operative interessate verranno sanificati anche con nebulizzatori di ultima generazione, acquistati in occasione dell’emergenza sanitaria, che consentiranno la riapertura immediata dei reparti stessi”.

L’azienda sanitaria sta predisponendo altri posti letto riservati ai pazienti Covid, utili alle eventuali ulteriori necessità. “Le strutture territoriali della Asl stanno alacremente lavorando per attivare le Usca – conclude la nota – le unità speciali di continuità assistenziale che, istituite dall’Ordinanza n.11 della Regione Abruzzo, provvedono alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Già domani si parte con la formazione del personale per iniziare a operare immediatamente”. Lo riporta l’Ansa.