CHIETI – Tramite il segretario Gianni Cordisco, il PD Provinciale di Chieti ha chiesto di valutare l’inserimento, nei prossimi provvedimenti a sostegno del lavoro per l’emergenza Covid-19, di misure a tutela dei tirocinanti, degli stagisti e dei volontari del Servizio Civile.

Si legge nella nota: “Sono decine di migliaia in tutta Italia, infatti, gli stagisti che hanno visto sospesi i loro tirocini formativi in seguito all’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese e che ora rischiano di trovarsi senza alcun tipo di sostegno o di garanzia, se non in alcune aziende che, con grande senso di responsabilità, provvederanno comunque ad erogare l’indennità prevista, o parte di essa.

In Abruzzo i tirocini sono stati sospesi con apposita ordinanza regionale dall’11 marzo 2020, ma le singole Regioni hanno preso a riguardo provvedimenti discordanti tra loro, e servirebbero anche indicazioni su una precisa linea comune da seguire. I rappresentanti e gli eletti Democratici, a tutti i livelli, si faranno portavoce di queste istanze”.