Paglieta, Anna Consiglia Ranieri aiuta la comunità: obiettivo mille mascherine

CHIETI – Settecento mascherine già donate alla propria comunità, altre cento in uscita, per arrivare a un obiettivo finale di mille. E tutto gratis. É l’atto di amore e di solidarietà di una imprenditrice di Paglieta, Anna Consiglia Ranieri, titolare di una piccola azienda specializzata in materiali per interni e da sole, “Progetto Tenda”, con vent’anni di attività alle spalle. All’amministrazione comunale del suo paese, Anna Consiglia ha deciso far dono di mille mascherine, merce francamente assai ambita in questo momento di emergenza sanitaria; un obiettivo per cui tira avanti fino a tarda sera nel suo laboratorio, con pochissime pause di riposo, aiutata dal figlio Giuseppe che di anni ne ha ventitré.

«Per imparare a farle – spiega – mi sono avvalsa della collaborazione di una collega di Torino di Sangro, che nel suo paese aveva fatto già la stessa cosa, e lei mi ha fornito un modellino. Poi, in un negozio specializzato qui in zona, mi sono procurata del “tessuto non tessuto”, materiale adoperato nel confezionamento dei prodotti alimentari e per questo già sterilizzato, mettendomi subito all’opera. Ovviamente, della mia produzione ho dato comunicazione alla Asl, dandomi disponibile per eventuali forniture. Ma senza avere risposta alcuna».

Adesso Anna Consiglia, associata alla CNA di Chieti fin dall’inizio della propria attività, studia come tanti altri micro imprenditori che l’emergenza Coronavirus ha proiettato in una dimensione impensabile fino a poche settimane fa, anche la possibilità di una riconversione delle proprie produzioni: riconversioni per le quali il Decreto “Cura Italia” del governo ha previsto incentivi consistenti.