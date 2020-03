Covid-19 a L’Aquila: Biondi: “Esaminati fino a 550 tamponi al giorno”

Il Sindaco ha annunciato che dalla prossima settimana l’Istituto Zooprofilattico di incrementerà le analisi sui tamponi per Coronavirus

L’AQUILA – “Dalla prossima settimana l’Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo “G. Caporale” aumenterà la capacità di elaborazione dei dati sui tamponi per il coronavirus, arrivando a processare 550 campioni al giorno.

Ad annunciarlo è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che nei giorni scorsi ha avuto contatti costanti con il direttore generale dell’Izs Abruzzo-Molise, Nicola D’Alterio, che spiega come “il primo giorno siano stati lavorati 36 tamponi ma già dalla scorsa settimana la media quotidiana era di 140. L’incremento è stato costante, con una media giornaliera di 240: solo ieri sono stati valutati 360 campioni. Tutti gli esami vengono evasi nel giro di ventiquattr’ore. Da lunedì saremo in grado di aumentare la quota, fino a 550 al giorno, con la possibilità di incrementarla ulteriormente fino ad un massimo di 650 da tutto l’Abruzzo. Una risposta importante agli stimoli giunti dal sindaco Biondi, con cui ci siamo confrontati in diverse occasioni, e da altre istituzioni”.

“Ringrazio il direttore D’Alterio e i tecnici dello Zooprofilattico che in maniera straordinaria stanno reagendo, come l’intero Abruzzo, ad una situazione altrettanto straordinaria. – aggiunge il sindaco Biondi – La lotta alla diffusione al contagio da Covid19 vede tutte le istituzioni impegnate in prima linea e con un unico obiettivo, quello della salvaguardia e la tutela della salute pubblica”.

“Non è peregrina l’ipotesi di un aumento delle richieste di analisi dei tamponi e anche per questa ragione all’ospedale dell’Aquila si sta valutando la possibilità di individuare una soluzione che consenta di esaminare i campioni Covid in sede” conclude il primo cittadino.