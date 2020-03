Coronavirus, Giulianova: tre nuovi casi, proseguono le donazioni

GIULIANOVA – Il Sindaco Jwan Costantini informa che altri tre cittadini, residenti a Giulianova, sono risultati positivi all’esame del tampone da Covid-19. Prosegue intanto la gara di solidarietà con il Comune di Giulianova che ha raccolto ancora una volta l’appello dei responsabili e del personale della Piccola Opera Charitas, che necessitano di un rifornimento di mascherine.

Nella mattinata di oggi, la Vice Sindaco Lidia Albani infatti ha consegnato personalmente alla struttura un ingente numero di dispositivi sanitari idonei a proteggere gli operatori e gli ospiti, frutto della donazione di alcuni privati.

“Ancora una volta non abbiamo voluto far mancare il nostro sostegno alla Piccola Opera Charitas – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – mi spiace purtroppo ammettere che questa importante struttura di accoglienza sia stata lasciata totalmente all’abbandono in questo momento di grave emergenza sanitaria”.

Come promesso questa mattina è avvenuta anche la consegna dei due respiratori Philips di ultima generazione, donati dagli imprenditori giuliesi Kristian e Patrick Passacqua al reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Giulianova.

“Ringraziamo gli imprenditori per la generosa donazione – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – e tutto il personale medico e sanitario della nostra Terapia Intensiva, che fino ad oggi poteva vantare cinque unità. Ora grazie a questo bel gesto, avrà un supporto di macchinari che consentirà allo staff di lavorare al meglio nell’assistenza di quei pazienti con problematiche respiratorie, in questo momento così critico per la nostra azienda sanitaria e per l’intera comunità”.

Nella foto della donazione con gli imprenditori Passacqua e il personale medico e sanitario del reparto di Rianimazione.