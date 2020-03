Coronavirus in Abruzzo, notizie e dati dalla Regione del 26 marzo

L’informazione quotidiana sul Covid-19 e sui principali fatti collegati all’emergenza in Abruzzo in attesa del nuovo bollettino del 26 marzo

REGIONE – Nuova giornata di informazione sulla situazione Covid-19 in Regione Abruzzo. Oggi, 26 marzo 2020, andiamo a seguire le principali notizie che si presenteranno in attesa di vedere il nuovo bollettino con i dati aggiornati. A ieri ricordiamo ci sono stati complessivamente 813 positivi al Coronavirus dall’inizio dell’emergenza con un aumento di 124 casi nelle ultime 24 ore. 248 i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 59 in terapia intensiva mentre gli altri 431 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Ricordiamo che c’è stato ieri il punto stampa di Marsilio che ha sottolineato che anche se il virus sembra aver rallentato la sua marcia, l’allerta in Abruzzo resta ancora alta. Sono circa 10mila i volontari impegnati nella Protezione civile e 45 strutture (tra gazebo, container, tende, tensostrutture, etc) attivate a supporto degli ospedali. Estesa la zona rossa della Valfino e di Elice estendendola all’area Vestina per separare ancora di più l’area metropolitana di Pescara, Montesilvano, Spoltore e Città Sant’Angelo rispetto al resto dell’area Vestina. I Comuni che si aggiungono sono Civitella Casanova, Farindola, Penne, Montebello di Bertona e Picciano. Nicolettà Verì in una nota di questa mattina ha riferito che “la Regione ha esteso l’obbligo del ricorso alla ricetta dematerializzata anche per i farmaci distribuiti con il regime Dpc, quelli cioè che in passato venivano dispensati solo dalle farmacie ospedaliere e che dallo scorso anno vengono consegnati anche nelle farmacie territoriali”. Vi terremo costantemente aggiornati sulle ultime news del giorno.

AGGIORNAMENTI NOTIZIE DEL 26 MARZO 2020