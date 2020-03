Coronavirus, Pratola Peligna aderisce all’invito del Presidente Anci

Martedì 31 marzo bandiera a mezz’asta in Comune e minuto di silenzio per le vittime del Covid-19 e il sostegno agli operatori sanitari

PRATOLA PELIGNA (AQ) – Il Comune di Pratola Peligna esporrà la bandiera a mezz’asta e il Sindaco Antonella Di Nino osserverà un minuto di silenzio davanti alla sede municipale indossando la fascia tricolore, nella giornata di martedì prossimo 31 marzo alle ore 12, accogliendo l’invito rivolto a tutti i comuni italiani dal presidente nazionale dell’Anci (Associazione dei comuni italiani) e primo cittadino di Bari Antonio Decaro, in segno di lutto e solidarietà.

“Per ricordare le vittime del Coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro, come sappiamo fare noi sindaci, destinatari e custodi delle preoccupazioni dei cittadini“. Lo ha sottolineato Decaro nell’appello a unirsi all’iniziativa lanciata dal Presidente della Provincia di Bergamo, tra le più colpite, Gianfranco Gafforelli.