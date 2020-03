Coronavirus, Verrocchio: “Notizie tristi ma anche segni di speranza”

Il Sindaco di Pineto ha parlato di nuovi casi e di due decessi ma anche di tanti miglioramenti. “Orgoglioso dei miei cittadini”

PINETO (TE) In un video pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook del Comune di Pineto, il Sindaco Robert Verrocchio ha fatto il punto dell’emergenza Coronavirus sul territorio counale. “I casi che mi sono stati comunicati dalla Asl sono 16 oltre a due decessi che si sono verificati nei giorni scorsi. Sono stati effettuati numerosi test e si attende l’esito di altrettanti tamponi. Mon abbiamo un quadro preciso sulle quarantene, ve lo comuncheremo puntualmente non appena ne verremo a conoscenza”, ha detto il Sindaco.



“Se prima avevamo attenzione solo su una frazione, ora il virus si sta diffondendo in altre zone e non conosciamo la causa, forse contatti interpersonali prima delle misure restrittive – ha proseguito – Però, se da un lato abbiamo notizie tristi, dall’altro sappiamo di miglioramenti e quindi elementi che ci portano a guardare avanti con speranza”.

“Sul sito é posibile scaricare il nuovo modulo delle autodichiarazione per gli spostamenti, la delega per il ritiro della pensione. Sono orgoglioso dei miei cittadini per compostezza e responsabilità dimostrate in un momento così difficile“, ha concluso Verrocchio.