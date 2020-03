Covid-19, il 26 marzo aumentano i positivi in provincia di Teramo

Il 26 marzo, da 53 del giorno precedente é salito a 76 il numero delle persone ricoverate nell’ambito della Asl Teramo. Dati ufficiali

TERAMO -La Asl4 di Teramo comunica che alle ore Alle ore 16:30 di questo pomeriggio, alla ASL di Teramo i pazienti ricoverati positivi al Covid-19 sono 76. Di questi, 16 sono ricoverati in Malattie Infettive, 12 in Oncologia/ medicina Covid, 5 sono in Rianimazione Covid a Teramo, 38 sono ricoverati nei Reparti Covid dell’Ospedale di Atri e 5 in Rianimazione sempre ad Atri.

Rispetto a ieri é cresciuto il numro dei positivi da 53 a 76 e i Reparti che hanno registrato il maggior incremento sono quelli di Malattie Infettive (a 15 a 16) e i Reparti Covid di Atri (da 28 a 38).