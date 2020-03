Covid-19, per cittadini di Prezza é in arrivo il rapid test

Il test consentirà di effettuare uno screening preliminare per poter avviare una fase successiva di monitoraggio e sottoporsi a tampone

PREZZA (AQ) – Arriva il rapid test per i cittadini di Prezza. Ad annunciare l’iniziativa è il sindaco Marianna Scoccia, ricordando che purtroppo l’Abruzzo è stata ieri la regione con la percentuale più alta per crescita di contagi ed è quindi essenziale eseguire più tamponi per scovare asintomatici ed impedire che il coronavirus continui a diffondersi. A ripirtare la notizia é l’Ansa.

“Grazie all’aiuto di alcuni medici e di una casa farmaceutica abbiamo individuato sul mercato italiano un ‘rapid test’ per la popolazione. Il test ha un’affidabilità tra il 97,5% ed il 99,7% – ha annunciato il sindaco di Prezza– è un test diagnostico che consente di effettuare uno screening preliminare per poter avviare una fase successiva di monitoraggio e quindi, nell’eventualità, sottoporsi a tampone. E’ un test dall’utilizzo facile ed immediato, bastano quindici minuti, e di grande accuratezza scientifica”.

“Arriveranno questo fine settimana e dalla prossima, nei nostri ambulatori medici, grazie alla disponibilità del dottore Ludovico Iannozzi effettueremo il test alla parte di popolazione che lo richiederà. Non è certamente la soluzione del problema ma costituisce indubbiamente un importante passo avanti” sottolinea Scoccia. “Ho prontamente informato tutti i colleghi sindaci di questa eventuale opportunità manifestando, qualora lo ritengano opportuno, la mia totale disponibilità” conclude il sindaco di Prezza.