Coronavirus, a San Salvo domenica chiusi i negozi alimentari

La chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio di generi alimentari é stata disposta per tutela della salute e per il personale

SAN SALVO (CH) – Il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, ha firmato un’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura domenicale a San Salvo di tutte le attività commerciali al dettaglio di generi alimentari, siano essi esercizi di vicinato che medie strutture di vendita, anche ricomprese nei centri commerciali.

“Ho adottato questo provvedimento – spiega il sindaco Magnacca tramite il sito ufficiale del Comune– per la tutela della salute pubblica al fine di contenere e limitare la possibilità di contagio tra i miei concittadini e per il personale che in tutti questi giorni ha lavorato con impegno e grande disponibilità in piena emergenza coronavirus. Ringrazio tutte le attività commerciali e i dipendenti per aver sinora garantito, attraverso l’adozione di limitazioni per evitare gli assembramenti e la distanza interpersonale di almeno un metro, la possibilità di effettuare gli acquisti alle nostre famiglie”.

Per ora la validità della ordinanza è limitata al 3 aprile salvo che il Governo proroghi le misure restrittive.