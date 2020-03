Le biblioteche in Abruzzo attive con gli ebook: come utilizzare il servizio

REGIONE – Grazie ai servizi della Abruzzo Digital Library le biblioteche della Regione Abruzzo non si fermano. Più di 40.000 ebook a disposizione per il prestito e 7000 quotidiani in consultazione gratuita in qualsiasi momento. Basta inviare una mail alla biblioteca più vicina alla tua attuale residenza indicando nome/cognome/mail per accedere al servizio. Si riceverà una mail all’indirizzo fornito con le credenziali per accedere al prestito digitale e alla consultazione dell’emeroteca. Sotto sono presenti gli indirizzi di tutte le strutture.

PROVINCIA DI PESCARA

Biblioteca dell’Agenzia Regionale per la Promozione Culturale – Biblioteca “F. Di Giampaolo”

Indirizzo: Via Tiburtina 97/25 – 65122 PESCARA

E-mail: biblio.digiampaolo@regione.abruzzo.it

Biblioteca “Gabriele D’Annunzio”

Indirizzo: Via del Concilio, 2 – 65121 PESCARA

E-mail: biblioteca.pe@regione.abruzzo.it

PROVINCIA DI TERAMO

Biblioteca “Melchiorre Delfico”

Indirizzo: Via Delfico, 16 – 64100 TERAMO

E-mail: biblioteca.te@regione.abruzzo.it

PROVINCIA DI L’AQUILA

Biblioteca dell’Agenzia Regionale per la Promozione Culturale”

Indirizzo: Via Cavalieri di V. Veneto, 5 – 67051 AVEZZANO

E-mail: apcavezzano@regione.abruzzo.it

Biblioteca “Salvatore Tommasi”

Indirizzo: Via Niccolò Copernico, sn. località Bazzano – 67100 L’AQUILA

E-mail: biblioteca.aq@regione.abruzzo.it

Biblioteca dell’Agenzia Regionale per la Promozione Culturale

Indirizzo: c/o Inps Via Gennaro Sardi – 67039 SULMONA

E-mail: apcsulmona@regione.abruzzo.it

PROVINCIA DI CHIETI

Biblioteca “C. De Meis”

Indirizzo: Via Spezioli Theate Center – 66100 CHIETI

E-mail: biblioteca.ch@regione.abruzzo.it

Biblioteca Regionale “Pasquale Salvucci”

Indirizzo: Via dei Frentani, 30 – 66034 LANCIANO

E-mail: apclanciano.biblioteca@regione.abruzzo.it

Biblioteca Ufficio Agenzia Vasto

Indirizzo: Via Michetti, 63 – 66054 VASTO

E-mail: apc.vasto@regione.abruzzo.it