Coronavirus, la ASD Campli scende in campo per beneficenza

L’Associazione sportiva ha devoluto la somma di 1.500 euro Reparto di Rianimazione Cardochirurgica dell’Ospedale Mazzini di Teramo

CAMPLI (TE) – Anche l’associazione sportiva Campli Calcio é scesa in campo per aiutare a contrastare il Covid-19 e ha devoluto, attraverso bonifico, la somma di 1.500 euro al Reparto di Rianimazione Cardochirurgica dell’Ospedale Mazzini di Teramo. Ad annunciarlo é stata la stessa associazione sulla pagina Facebook.

“La Famiglia Asd Campli Calcio in questo momento così difficile dà un piccolo contributo alla Asl Teramo in sostesto della Rianimazione Cardochirurgica per Covid-19 -si legge nel post- Il Presidente, la dirigenza, lo staff, e tutti i giocatori che hanno rinunciato ai propri rimborsi si sono schierati uniti per dare un calcio al virus”.