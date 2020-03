Donazione di calzari prodotti da artigiano giuliese all’Ospedale Mazzini

GIULIANOVA – In questa emergenza, innumerevoli sono stati i gesti di solidarietà, da parte di aziende e semplici cittadini. Tra questi si può annoverare la donazione dell’artigiano giuliese Nino Sugaroni, il quale ha realizzato dei calzari sanitari che, nella giornata di oggi, su disposizione del primo cittadino, i volontari della Protezione Civile di Giulianova hanno consegnato al reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale “Mazzini” di Teramo, alla guida del Primario Piero Tarquini.

“Un grazie di cuore al signor Sugaroni per la sua donazione – ha dichiarato il Sindaco Jwan Costantini – che come comunità ci permette di dare un piccolo contributo per la sicurezza del personale sanitario del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale teramano”.

Nella foto della consegna della donazione.