Coronavirus, a L’Aquila lo psicologo al servizio del cittadino

Dal 27 marzo attivato un nuovo numero verde in favore dei cittadini alle prese con l’emergenza Coronavirus affianca quello già attivo

L’AQUILA – Si amplia l’offerta di assistenza psicologica in favore dei cittadini aquilani alle prese con l’emergenza Coronavirus. Da domani, infatti, sul numero verde 800.666.622 promosso dal Comune dell’Aquila per dare informazioni utili, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Vincilvirus”, sarà attivo anche un servizio di assistenza, in collaborazione con la sezione abruzzese di ‘Psicologi per i Popoli’, associazione di volontariato professionale nell’ambito della psicologia dell’emergenza. Dopo aver composto il numero 800.666.622 sarà possibile usufruire del servizio attraverso un comando automatizzato.

“Visto il successo del numero verde e i tanti cittadini che si sono rivolti ai nostri operatori per le richieste più disparate – ha commentato il sindaco, Pierluigi Biondi – abbiamo pensato di facilitare anche l’accesso all’assistenza psicologica fornendo ai cittadini un riferimento telefonico centralizzato. In questo momento è compito dell’amministrazione informare, mettere in rete le energie, non lasciare da solo chi sente bisogno di conforto. Spero che il servizio possa risultare utile anche a tenere alta l’attenzione sulle fasce deboli o più esposte a criticità dal punto di vista emotivo, che magari in questo momento non possono godere dell’assistenza che avevano”.

Il servizio si affianca a quello già attivato il 17 marzo scorso grazie all’intesa con il dipartimento di Salute mentale della Asl (cell. 3315371806) e sarà tenuto esclusivamente da psicologi dell’emergenza professionisti che opereranno al telefono, ma in ambiente riservato e privato, sottostando ovviamente al segreto professionale. I dati raccolti saranno gestiti ai sensi del GDPR 2016/67.