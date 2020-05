Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 25 maggio 2020

Notizie e bollettino Covid-19 in Abruzzo del 25 maggio: in attesa del nuovo bollettino sono 149 i ricoverati , 3 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 25 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte da 4 casi nuovi, 149 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 3 in terapia intensiva e 940 in isolamento domiciliare.

Da oggi la Croce Rossa Italiana contatterà telefonicamente i cittadini individuati dall’Istat per essere sottoposti a test sierologico nell’ambito dello studio nazionale che coinvolgerà 150mila cittadini in tutta Italia. Sempre da oggi riaprono palestre e piscine, con regole ben precise da seguire: dovrà essere predisposta una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare. Tra e regole, si dovrà essere un programma delle attività il più possibile pianificato (per esempio con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni; potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 °C; dovranno essere organizzati spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l’accesso agli stessi; dovrà esserci l’impianto di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori, clienti, ospiti in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita; li attrezzi e le macchine che non potranno essere disinfettati non devono essere usati

Tra pochi giorni partirà anche la stagione balneare. Riccardo Padovano, Presidente regionale Sib ha illustrato un regolamento studiato e condiviso dai vari imprenditori della costa abruzzese al fine di rendere più sicure le spiagge in questo periodo di pandemia. Per esempio, la fruizione dei servizi offerti potrà avvenire esclusivamente durante l’orario di apertura al pubblico dello Stabilimento Balneare, e sarà condizionata al pagamento anticipato delle somme corrispondenti alle prestazioni richieste, secondo le tariffe previste dai listini prezzi esposti. La sistemazione in spiaggia e l’assegnazione della postazione sarà curata esclusivamente dal Personale dello Stabilimento Balneare. L’utilizzo della postazione balneare dovrà essere effettuato attenendosi rigorosamente alle direttive dello Stabilimento Balneare.

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 25 MAGGIO 2020

Disponibili nel primo pomeriggio i dati della giornata odierna a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

