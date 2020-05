Covid, Chieti: misure di sostegno alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni

CHIETI – L’Assessore alle Politiche Sociali, Emilia De Matteo, rende noto che l’amministrazione comunale, al fine di sostenere le famiglie di Chieti nel cui nucleo familiare abbiano minori da 0 a 3 anni e che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, si trovano in particolare stato di bisogno e necessità, disponendo di un reddito mensile, riferito ai mesi di marzo e aprile 2020, non superiore ad € 700.00, con deliberazione di Giunta Comunale n. 879 ha stanziato un contribuito di sostegno ovvero l’acquisto di pannolini che saranno distribuiti dal Servizio Politiche Sociali del Comune di Chieti sulla base delle istanze inoltrate e con le risorse derivanti dalle donazioni e contributi pervenute sull’apposito conto corrente istituito dal Comune di Chieti il 31 marzo 2020.

Le famiglie che intendono richiedere tale misura di sostegno dovranno compilare on-line il modulo di adesione pubblicato sul sito internet del Comune di Chieti nella sezione “Concorsi e Avvisi pubblici” – http://www.comune.chieti.gov.it/index.php/concorsi-bandi-e-gare/concorsi-e-avvisi-pubblici/8223-emergenza-covid19-misura-di-sostegno-alle-famiglie-con-minori-da-0-a-3-anni.html – entro e non oltre le ore 24.00 del 29 maggio 2020. La domanda dovrà essere inoltrata dal capofamiglia.

L’invio del modulo costituisce, a tutti gli effetti, accettazione della piena responsabilità delle dichiarazioni ivi contenute ed in particolare che le stesse vengono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, con piena conoscenza e consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del citato D.P.R. n.445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio di Segretariato Sociale ai seguenti numeri di telefono 0871/3411- (centralino) 0871.341624/566 o inviare una email all’indirizzo segretariato.sociale@comune.chieti.it