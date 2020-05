Sulmona, locali ex Caserma Battisti alla Protezione Civile

SULMONA – Si è conclusa stamattina, con la firma tra le parti, l’accordo tra Protezione Civile A.N.A. di Sulmona, nella persona di Marco Di Silvestro, quale legale rappresentante e l’Amministrazione Comunale, nella persona dell’ Ing. Amedeo D’Aurelio, Dirigente del 4^ settore, coadiuvato dalla Dott.ssa Maurizia Di Massa, con la quale l’associazione di volontariato acquisisce in comodato d’uso gli ex locali officina della caserma Cesare Battisti.

La firma è arrivata in accordo tra le parti dopo una serie di sopralluoghi che si erano svolti in seguito all’ atto di Giunta N° 9 del 20/01/2020. Il rappresentante legale del locale Gruppo A.N.A. si ritiene soddisfatto per l’importante obiettivo raggiunto, a cui seguiranno dei lavori di ristrutturazione del bene comunale.

“Questi locali diventeranno la nuova sede operativa della Protezione Civile, indispensabili per proseguire il progetto di valorizzazione del volontariato che da anni portiamo avanti. I ringraziamenti miei e di tutto il gruppo che rappresento vanno all’amministrazione tutta, ai tecnici e dirigenti del Comune di Sulmona, ma in particolar modo al Consigliere Comunale Dott. Andrea Ramunno, che sin dalla stesura della richiesta ha seguito l’iter passo dopo passo, portandoci a raggiungere questo importante ed indispensabile traguardo” si legge nella nota della Protezione Civila A.N.A.