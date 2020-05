Giulianova, Costantini in visita al Centro Medico d’Archivio

“Sono venuto a porgere il mio augurio per la ripartenza di questa importante realtà imprenditoriale, assai efficiente e parecchio apprezzata, che garantisce lavoro a molti operatori”

GIULIANOVA – Visita istituzionale oggi, 25 maggio, del Sindaco Jwan Costantini alla rinnovata sede giuliese del Centro medico D’Archivio, la struttura d’eccellenza fondata nel 1998 da Claudio D’Archivio. Oggi il Gruppo Medico D’Archivio è articolato su tre Centri Diagnostici (Giulianova, Teramo, Montorio al Vomano) e sui Centri Poliambulatoriali di Giulianova e Teramo nei quali operano professionisti specializzati.

“Sono venuto a porgere il mio augurio – dichiara il Sindaco Costantini – per la ripartenza di questa importante realtà imprenditoriale, assai efficiente e parecchio apprezzata, che garantisce lavoro a molti operatori. Ed ho voluto anche complimentarmi con il dottor D’Archivio per le numerose iniziative scientifico-sanitarie tese alla prevenzione che nel corso degli anni ha organizzato a Giulianova nonché per l’efficace opera di divulgazione, per il fruttuoso impegno speso a favore della cultura e per la splendida idea di realizzare le mascherine d’artista donandole agli ospiti delle Case di riposo. Un bel gesto di solidarietà che conferma la sensibilità di questo professionista da sempre attento al territorio”.

Il dottor D’Archivio ha illustrato al sindaco i nuovi ambienti, le attrezzature e le dotazioni tecniche ringraziandolo per la vicinanza.

“Ci troviamo a vivere, tutti, una fase difficile – dichiara D’Archivio – Per cui la venuta nella struttura del sindaco di Giulianova, città che considero anche mia, è un gesto che ho molto apprezzato e di cui gli sono grato”.

Nella foto della visita istituzionale al Centro medico D’Archivio di Giulianova.