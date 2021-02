Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 25 febbraio 2021

Notizie del 25 febbraio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamento 617 ricoverati, 76 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 25 febbraio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 535 nuovi positivi eseguiti 5108 tamponi molecolari e 14989 test antigenici, 10 deceduti per un totale di 1662, 37.917 guariti, 12.720 attualmente positivi, 617 ricoverati in area medica, 76 ricoverati in terapia intensiva-

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 25 FEBBRAIO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Le Province di Pescara e Chieti e da oggi anche sei Comuni della provincia dell’Aquila (Ateleta, Pacentro, Campo di Giove, Cansano, Rocca Casale e Ortona dei Marsi) sono in zona rossa con didattica a distanza, divieto di spostarsi anche all’interno del Comune, salvo comprovate esigenze, e in base al decreto Draghi anche verso abitazioni private. Il resto dell’Abruzzo é arancione quindi sarà possibile, una sola volta al giorno, andare in un’altra abitazione privata per un massimo di due persone, accompagnate eventualmente anche da figli minori di 14 anni sui quali esercitino la potestà genitoriale, così come le persone disabili o non autosufficienti con cui convivono. Gli spostamenti potranno avvenire soltanto entro lo stesso Comune con l’eccezione per chi risiede in Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti potranno spostarsi anche verso Comuni diversi, purché entro il limite di 30 chilometri dai confini e non verso capoluoghi di Provincia. Per tutti restano in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino e la chiusura delle attività di bar e ristorazione, salvo asporto.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza, durante le sue comunicazioni in aula al Senato, ieri ha annunciato che al momento non ci sono oggi le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia. Questo perché le terapie intensive sono sopra la soglia critica in cinque Regioni e l’Rt si avvia a superare la soglia di 1. Speranza ha anticipato che il prossimo dpcm sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, quindi chi auspicava una Pasqua con qualche riapertura, probabilmente, resterà deluso

Al fine di contrastare il diffondersi dell’epidemia prosegue l’attività di screening a Chieti e nella giornata di sabato prossimo saranno effettuati test rapidi anche a Vasto.

Nonostante le storie a lieto fine siano poche durante questa grave emergenza sanitaria, ieri é arrivata una buona notizia: a Pretoro Mastro Tonino, 90 anni, conosciuto come il Geppetto D’Abruzzo, é guarito dal Covid.