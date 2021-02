Sport di tutti – Inclusione, un progetto per supportare chi opera nel sociale

L’assessore allo Sport Pantalone: “Un’opportunità per le associazioni minori che lavorano sull’inclusione delle categorie più vulnerabili”

CHIETI – Pubblicato l’avviso “Sport di Tutti – INclusione”, indetto dall’azienda pubblica Sport e Salute S.p.A. e realizzato in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA) e gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) (congiuntamente, gli “Organismi Sportivi”). Si tratta di un progetto che vuole supportare le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) che svolgono attività di carattere sociale sul territorio attraverso idee che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze.

“Si tratta di un’opportunità per le realtà associative locali – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – perché il progetto mira proprio a valorizzare le compagini territoriali con il finanziamento di progetti che abbiano come destinatari le categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio devianza e su temi sociali. Le risorse sono complessivamente 2 milioni, per finanziamenti massimi di 15.000 euro a progetto, importante anche la creatività delle proposte, saranno favorite quelle che avranno come tema lo sport contro le dipendenze ed il disagio giovanile; la povertà educativa e il rischio criminalità; lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica; lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro la violenza di genere; lo sport nelle carceri. Più si promuove la rete, più alto sarà il punteggio. Tutte le attività svolte nell’ambito del Progetto dovranno rispettare le disposizioni ministeriali e regionali relative alle misure di contenimento del virus Covid-19 ed i protocolli degli OrganismiSportivi di riferimento, qualora siano ancora in vigore al momento della realizzazione delle stesse. Da parte dell’Amministrazione va l’esortazione alle associazioni a partecipare all’avviso, ricordando che la presentazione dei progetti da parte delle ASD/SSD interessate dovrà avvenire a partire dalle ore 12.00 del 15 marzo e fino alle ore 12.00 del 30 giugno 2021, accedendo alla piattaforma informatica all’indirizzo https://area.sportditutti.it/”.