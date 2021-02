Lanciano, elezioni RSU della Sasi: ecco come é andata

Uiltec ha raccolto il 40,98 per cento delle preferenze; solo un rappresentante ciascuno per Filctem Cgil, Femca Cisl e Ugl

LANCIANO – Alla Sasi spa di Lanciano, la Uiltec è risultato il sindacato più votato alle elezioni della Rsu, la rappresentanza sindacale unitaria, che si sono svolte il 22 e 23 febbraio scorsi. Nel dettaglio, Uiltec ha raccolto il 40,98 per cento delle preferenze, ottenendo così l’elezione di due rappresentanti – Rodolfo D’Orsogna e Alberto De Filippis – a fronte di uno ciascuno per la Filctem Cgil, Femca Cisl e Ugl. Gli aventi diritto erano 142, mentre 122 sono stati i votanti.

“Si tratta – commenta Debora Del Fiacco, segretario generale Uiltec Abruzzo –di una bella affermazione, che ripaga il lavoro costruttivo che svolgiamo da anni anche alla Sasi spa. Per questo, la mia gratitudine va a tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, insieme ai nostri candidati. Un ottimo risultato raggiunto, come sempre, grazie al lavoro di squadra co ordinato da Arnaldo Schioppa e portato avanti oltre che da D’Orsogna e De Filippis anche dalla brava Silvia Bellisario. A tutti un buon lavoro, con sicuro beneficio di tutti i lavoratori e della stessa Sasi”.