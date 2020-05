Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 21 maggio 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 21 maggio: in attesa del nuovo bollettino sono 185 i ricoverati, 6 i pazienti in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 21 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte da 8 casi nuovi, 185 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 6 in terapia intensiva e 1.126 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

AGGIORNAMENTI NEWS

É polemica tra l’assessore D’Annuntiis e il Consigliere Smargiassi, circa la parte di abbonamento dei titoli di viaggio non fruita a causa del lockdown. Smargiassi parla di rimborso, tramite voucher o “congelamento” dell’abbonamento dopo la scadenza. L’assessore parla di ristori perché rimane escluso dalla restituzione chi, per vari motivi, non fruirà più del servizio pubblica. É polemica anche per l’esclusione di sei Comuni abruzzesi dal Decreto Rilancio: ex zona rossa con una dotazione finanziaria pari a 200 milioni di euro ma l’acceso è consentito solo ai Comuni che siano stati in zona rossa per almeno 30 giorni. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, ha chiesto a PD e M5S una modifica del Testo.

Nel corso del punto stampa di ieri, il Presidente Marco Marsilio ha annunciato di aver adottato una nuova ordinanza per allineare i protocolli regionali alle linee guida emanate dal Governo il 17 maggio scorso e condivise con le Regioni nell’ultima riunione con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Intanto, a poco a poco, si torna alla normalità. A Pescara riaprono in orario continuato altri due uffici postali, che vanno ad aggiungersi agli altri sei già aperti con tale modalità. E si pensa ai saldi, il cui inizio è stato posticipato al 1° agosto. Lo spostamento dei saldi potrà consentire a tutte le attività che a causa del lockdown hanno subito pesanti cali di fatturato di poter recuperare in parte le vendite stagionali, andando incontro al comparto commerciale che ha subito la chiusura imposta dal Coronavirus, permettendo, altresì, anche ai consumatori di potersi riappropriare della ‘normalità’ che durante questa pandemia è venuta meno. Da lunedì 25 maggio sette coppie di corse della Tua copriranno la tratta Roma-L’Aquila in andata e ritorno, dal lunedì al venerdì: Regione e Tua si erano resi conto del disagio che si era creato con la riduzione a 3 corse giornaliere da e verso la Capitale.

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 21 MAGGIO 2020

Nel primo pomeriggio saranno disponibili i dati della giornata odierna a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 21 MAGGIO 2020

