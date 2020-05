Ricostruzione cratere e fuori cratere 2009, Pezzopane su sblocco fondi

L’AQUILA – “Finalmente sono stati sbloccati i fondi per la ricostruzione privata nel cratere 2009, 78 milioni di euro per la ricostruzione privata all’interno del cratere e 13 milioni per la ricostruzione privata fuori dal cratere. I mandati di pagamenti verso le banche sono rivolti a circa 80 interventi. Sono stata permanentemente in contatto con l’ing. Raffaello Fico dell’Usrc e con i Sindaci e l’Ance. Ho sollecitato il Mef e il sottosegretario Baretta per sbloccare i soldi fermi nelle burocrazie. Il presidente dell’Ance dell’Aquila Cicchetti aveva giustamente sollecitato lo sblocco dei fondi per le zone del cratere fuori dal comune dell’Aquila per la ricostruzione privata.

Si era creato un blocco per il cumulo delle ordinanze a causa dell’emergenza Covid-19. Tuttavia, abbiamo agito con solerzia e i soldi ora ci sono e verranno assegnati proprio mentre si riaprono i cantieri, davvero una felice coincidenza. Ringrazio quindi il sottosegretario Pier Paolo Baretta e il viceministro Antonio Misiani. Ho riconfermato a tutti che deve essere un impegno prioritario far arrivare i fondi con la giusta costanza e far ripartire i cantieri delle zone del cratere. A soli pochi giorni dallo stanziamento di 92 milioni per la ricostruzione pubblica con il Cipe, ecco i fondi per il cratere ricostruzione privata. Sono due fatti importanti degli ultimi giorni che dimostrano serietà e attenzione da parte nostra. Sono felice ed auguro buon lavoro all’ufficio speciale, ai sindaci, alle imprese ed ai lavoratori. Una altra grande boccata d’ossigeno per la ricostruzione”. Lo dichiara Stefania Pezzopane, deputata abruzzese, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.